Появились подробности ДТП во Фрунзенском районе

Четверых несовершеннолетних пассажиров доставили в больницу.

По уточнению информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, около половины пятого вечера в понедельник, 19 октября, столкнулись "Шкода Октавия" под управлением 48-летней женщины и "ГАЗель" под управлением 50-летнего мужчины.

В результате аварии "Газель" опрокинулась на бок. Травмы средней степени тяжести получил водитель и четверо несовершеннолетних пассажиров автомобиля "ГАЗ". Детей от 7 до 15 лет госпитализировали в детскую больницу №1.

Ранее мы писали, что в аварии во Фрунзенском районе серьезно никто не пострадал.

Видео: Piter.TV