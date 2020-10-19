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Появились подробности ДТП во Фрунзенском районе

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Четверых несовершеннолетних пассажиров доставили в больницу.

По уточнению информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, около половины пятого вечера в понедельник, 19 октября, столкнулись "Шкода Октавия" под управлением 48-летней женщины и "ГАЗель" под управлением 50-летнего мужчины. 

В результате аварии "Газель" опрокинулась на бок. Травмы средней степени тяжести получил водитель и четверо несовершеннолетних пассажиров автомобиля "ГАЗ". Детей от 7 до 15 лет госпитализировали в детскую больницу №1.

Ранее мы писали, что в аварии во Фрунзенском районе серьезно никто не пострадал.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Lyamin Makar
Сегодня 19:18

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