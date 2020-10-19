В аварии во Фрунзенском районе серьезно никто не пострадал

В автобусе находились дети.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 19 октября около 16:45 часов вечера на пересечении улиц Купчинская и Малая Балканская произошло ДТП.

Сообщается, что столкнулись автомобиль "Шкода" и автобус с детьми. По официальным данным, никто серьезно не пострадал, тем, кто получил какие-то травмы, оказывается первая медицинская помощь. Информация по ДТП уточняется.

Прокуратура Фрунзенского района начала проверку в связи с ДТП. Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке детей, полноту принимаемых перевозчиком и ответственными должностными лицами мер, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий.

Ранее мы писали, что в Купчино перевернулся школьный автобус.

Видео: Piter.TV, vk.com/kupchinoask