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В Купчино перевернулся школьный автобус

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На перекрестке автобус столкнулся с легковым автомобилем.

Во Фрунзенском районе Петербурга перевернулся автобус, внутри находились школьники. Piter.TV получил видео с момента происшествия.

Инцидент на пересечении Купчинской улицы и Малой Балканской произошел в 18-м часу вечера 19-го октября. Вторым участником ДТП стала "Шкода". Школьный автобус принадлежит ГБУ СОН "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Фрунзенского района". 

По нашей информации, внутри находилось пять школьников. На место прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что женщину и мальчика зажало в машине в ДТП на Луначарского. Их госпитализировали. 

Видео: Piter.TV, vk.com/kupchinoask

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: дтп, школьный автобус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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