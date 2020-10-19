В Купчино перевернулся школьный автобус

На перекрестке автобус столкнулся с легковым автомобилем.

Во Фрунзенском районе Петербурга перевернулся автобус, внутри находились школьники. Piter.TV получил видео с момента происшествия.

Инцидент на пересечении Купчинской улицы и Малой Балканской произошел в 18-м часу вечера 19-го октября. Вторым участником ДТП стала "Шкода". Школьный автобус принадлежит ГБУ СОН "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Фрунзенского района".

По нашей информации, внутри находилось пять школьников. На место прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что женщину и мальчика зажало в машине в ДТП на Луначарского. Их госпитализировали.

Видео: Piter.TV, vk.com/kupchinoask

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK