Женщину и мальчика зажало в машине в ДТП на Луначарского. Их госпитализировали

Днем 19-го октября на перекрестке проспекте Луначарского и Культуры произошло серьезное ДТП с участием такси. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.
В результате столкновения такси отбросило в столб, на заднем сидении оказались зажаты женщины и ребенок. По информации от источника Piter.TV, 9-летнего мальчика госпитализировали в детскую больницу на 2-й Советской улице. Женщину 1983-го года рождения госпитализировали в стационар на улице Вавиловых, она находится в тяжелом состоянии. О других пострадавших не сообщалось.
Кроме того, спасателям пришлось ликвидировать последствия пожара.
Ранее Piter.TV опубликовал видео, на котором "Лада" свернула с проезжей части в сквер в Сестрорецке.
Видео: Piter.TV
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
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