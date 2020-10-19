Женщину и мальчика зажало в машине в ДТП на Луначарского. Их госпитализировали

В одной из машин также произошло задымление.

Днем 19-го октября на перекрестке проспекте Луначарского и Культуры произошло серьезное ДТП с участием такси. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.

В результате столкновения такси отбросило в столб, на заднем сидении оказались зажаты женщины и ребенок. По информации от источника Piter.TV, 9-летнего мальчика госпитализировали в детскую больницу на 2-й Советской улице. Женщину 1983-го года рождения госпитализировали в стационар на улице Вавиловых, она находится в тяжелом состоянии. О других пострадавших не сообщалось.

Кроме того, спасателям пришлось ликвидировать последствия пожара.

Ранее Piter.TV опубликовал видео, на котором "Лада" свернула с проезжей части в сквер в Сестрорецке.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK