Видео: "Лада" свернула с проезжей части в сквер в Сестрорецке

ДТП произошло в темное время суток.

Легковой автомобиль вылетел с проезжей части в Привокзальный сквер в Сестрорецке. Судя по кадрам с момента ДТП, машине не удалось избежать встречи с деревом.

Авто осталось полностью без крышки переднего бампера. О состоянии водителя не сообщается. Отметим, что авария произошла в темное время суток: либо ночью, либо утром. При этом легковушка так и осталась на месте.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на набережной Обводного канала смяло "ВАЗ" и разбросало его груз по проезжей части.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK

Видео: Piter.TV