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Видео: "Лада" свернула с проезжей части в сквер в Сестрорецке

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ДТП произошло в темное время суток.

Легковой автомобиль вылетел с проезжей части в Привокзальный сквер в Сестрорецке. Судя по кадрам с момента ДТП, машине не удалось избежать встречи с деревом.

Авто осталось полностью без крышки переднего бампера. О состоянии водителя не сообщается. Отметим, что авария произошла в темное время суток: либо ночью, либо утром. При этом легковушка так и осталась на месте. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на набережной Обводного канала смяло "ВАЗ" и разбросало его груз по проезжей части. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Видео: Piter.TV

Теги: дерево, дтп, сквер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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