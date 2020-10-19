На набережной Обводного канала смяло "ВАЗ" и разбросало его груз по проезжей части

Водителя легкового автомобиля госпитализировали.

В первой половине дня 19-го октября на набережной Обводного канала произошло серьезное ДТП. Легковой автомобиль сильно деформировался, внутри он был забит коробками с бумагой. Место происшествия заснял мобильный корреспондент Piter.TV.

Легковушка столкнулась в фургоном "Мерседес" перед съездом на проспект Обуховской Обороны.

По предварительной информации, водитель "ВАЗ" получил серьезные травмы, его госпитализировали. Для движения были свободны 2 полосы из 4.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на трассе "Скандинавия" перекрывали движение из-за разбившихся грузовиков.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK