На трассе "Скандинавия" перекрывали движение из-за разбившихся грузовиков

По предварительным данным, все остались живы.

Утром 19-го октября на 90-м км трассы "Скандинавия" столкнулись два грузовика. Движение по магистрали было временно перекрыто.

Инцидент произошел с участием фуры и самосвала. О серьезности аварии можно судить по кадрам с места происшествия: оба авто оказались помяты. Один из водителей был забарикодирован внутри, водители пытались достать его своими силами, но пришлось дождаться экстренных служб.

По предварительным данным, обошлось без жертв, однако помощь медиков потребовалась.

Трассу, по информации пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад" перекрывали с 9:00 до 10:10.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водителям Ленобласти напомнили о необходимости "переобуться".

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK