В результате ДТП с участием автобуса в Ленобласти госпитализированы водитель и 12 пассажиров

В Гатчинском районе Ленобласти на 2-м километре автодороги "Подъезд к поселку Коммунар" произошло ДТП, в результате которого пострадали водитель и пассажиры автобуса. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
57-летний водитель рейсового автобуса "ПАЗ" №528 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Scania P340 с полуприцепом под управлением 41-летнего мужчины.
Водитель автобуса был госпитализирован в тяжелом состоянии. Кроме того, в больницу с различными травмами попали 12 пассажиров.
По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее на Piter.TV: на Невском проспекте автобус перекрыл проезжую часть.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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