В результате ДТП с участием автобуса в Ленобласти госпитализированы водитель и 12 пассажиров

По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Гатчинском районе Ленобласти на 2-м километре автодороги "Подъезд к поселку Коммунар" произошло ДТП, в результате которого пострадали водитель и пассажиры автобуса. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

57-летний водитель рейсового автобуса "ПАЗ" №528 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Scania P340 с полуприцепом под управлением 41-летнего мужчины.

Водитель автобуса был госпитализирован в тяжелом состоянии. Кроме того, в больницу с различными травмами попали 12 пассажиров.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: на Невском проспекте автобус перекрыл проезжую часть.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти