В результате ДТП под Гатчиной погиб водитель "Форда"

"Форд" и "Мазда" столкнулись лоб в лоб.

Накануне, 1 января, около 21:40 вечера на трассе А-120 в Ленобласти произошла смертельная авария. Фотографиями с места происшествия поделились в соцсетях.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, на 74 километре 61-летний водитель "Форд" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Маздой". Водитель "Форда" скончался на месте, водитель и пассажир "Мазды" получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Вконтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"