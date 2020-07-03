В результате ДТП на углу Савушкина и Туристкой опрокинулся автомобиль

К месту аварии прибыли скорая помощь и спасатели.

Вечером в пятницу, 3 июля, Piter.TV стало известно, что на углу улиц Савушкина и Туристкой произошло ДТП.

Столкнулись две легковушки, в результате чего одна из них опрокинулась и "легла" на бок. К месту аварии прибыли скорая помощь и спасатели. Есть ли пострадавшие и в каком состоянии находятся участники ДТП, пока неизвестно. Достоверной информации об обстоятельствах аварии также пока нет.

Ранее мы писали, что момент прыжка мужчины с Володарского моста попал на видео.

Видео: Piter.TV