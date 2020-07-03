Момент прыжка мужчины с Володарского моста попал на видео

Он остался в живых.

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент прыжка мужчины с Володарского моста в Петербурге утром 3 июля. Видео момента происшествия оказалось в распоряжении Piter.tv. ЧП произошло в девятом часу утра.

Спасатели выдвинулись на помощь к упавшему на катерах и автоцистерне, но мужчина смог выбрался на берег самостоятельно. В состоянии алкогольного опьянения его забрали сотрудники полиции.

Отметим, что спасателям МЧС за 3 июля еще дважды приходилось выезжать на вызовы о спасении утопающих – на набережную Обводного канала и к Яхтенному мосту. Один случай завершился трагически.

Видео: Piter.tv