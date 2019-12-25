За 3 июля сотрудники МЧС в Петербурге трижды выезжали спасать утопающих

Погиб один человек.

Сотрудники ГУ МЧС Петербурга рассказали Piter.tv о трех случаях за 3 июля, когда им пришлось спасать утопающих. Людей пришлось доставать с Володарского моста, набережной Обводного канала и Яхтенного моста.

Случай на Володарском мосту случился в девятом часу утра. Спасатели выдвинулись на помощь к упавшему на катерах и автоцистерне, но мужчина смог выбрался на берег самостоятельно. В состоянии алкогольного опьянения его забрали сотрудники полиции.

Трагический случай случился у дома №62 по набережной Обводного канала ближе к полудню. Спасатели при помощи устройств извлекли из воды мужчину, но спасти его не удалось – он погиб. После этого поступило сообщение о прыжке 19-летнего молодого человека с Яхтенного моста. Через шесть минут на место происшествия прибыли спасатели, которые вытащили человека из воды. Юноша был доставлен на берег, его передали медикам.

В МЧС призвали горожан быть предельно осторожными на воде и не подвергать свою жизнь риску.

Фото: Piter.tv