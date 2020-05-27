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В результате ДТП на перекрестке проспектов Культуры и Просвещения перевернулась легковушка

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О состоянии участников аварии пока ничего неизвестно.

Как стало известно вечером в среду, 27 мая, на перекрестке проспектов Культуры и Просвещения произошло ДТП. 

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что участники аварии ехали на большой скорости, избежать столкновения не удалось. По всей видимости, не работал светофор. В результате аварии одна из машин опрокинулась на бок. В каком состоянии сейчас находятся участники аварии и кто виноват в ДТП, пока неизвестно. 

Ранее мы писали, что на пересечении Витебского и Благодатной произошло ДТП с мотоциклистом.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп, машина перевернулась, столкновение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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