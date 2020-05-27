На пересечении Витебского и Благодатной произошло ДТП с мотоциклистом

Пострадал только мотоцикл.

В среду, 27 мая, Piter.TV узнал, что на пересечении Витебского и Благодатной произошла авария с участием мотоцикла.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как "БМВ" хочет совершить маневр, однако ей помешал байкер, который, по всей видимости, не видел намерений автомобилиста.

От удара пострадала передняя часть машины и мотоцикл. Видно, что мотоциклист не получил серьезных травм.

Ранее мы писали, что жарившим шашлык на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью.

Фото: Piter.TV