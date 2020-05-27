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На пересечении Витебского и Благодатной произошло ДТП с мотоциклистом

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Пострадал только мотоцикл.

В среду, 27 мая, Piter.TV узнал, что на пересечении Витебского и Благодатной произошла авария с участием мотоцикла. 

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как "БМВ" хочет совершить маневр, однако ей помешал байкер, который, по всей видимости, не видел намерений автомобилиста. 

От удара пострадала передняя часть машины и мотоцикл. Видно, что мотоциклист не получил серьезных травм. 

Ранее мы писали, что жарившим шашлык на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, авария с мотоциклом, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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