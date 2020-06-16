В результате ДТП на набережной Макарова перевернулся автомобиль

Авария произошла с участием "Яндекс.Такси".

Вечером во вторник, 16 июня, петербуржцы в соцсетях поделились фото и видео с места аварии на набережной Макарова, около Биржевого моста.

На кадрах видно, как один автомобиль перевернут, а второй ("Яндекс.Такси") выехал на газон. Что послужило причиной столкновения, пока неясно. Очевидцы уточняют, что в аварии никто сильно не пострадал. Однако на кадрах видно, что к месту происшествия прибыла карета реанимации.

Ранее мы писали, что в ДТП на Чкаловском проспекте пострадал пятилетний ребенок.

Фото: vk.com/spb_today