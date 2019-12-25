В результате ДТП на Садовой погиб мотоциклист

Очевидцы предполагают, что мотоциклиста не пропустила машина.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 13 мая около 17:20 на Садовой, 28, произошло ДТП с участием мотоцикла.

Сообщается, что 27-летний мотоциклист, управляя "Ямаха R1" по неустановленной причине опрокинулся. В результате полученных травм скончался. В соцсетях петербуржцы отметили, что мотоциклиста не пропустил автолюбитель. Точные причины аварии выясняются.

Напомним, что с начала мая на дорогах произошло более пяти аварий с мотоциклистами.

Ранее мы писали, что в результате ДТП в Волховском районе мотоциклист получил тяжелые травмы.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте