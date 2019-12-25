В результате ДТП на Садовой погиб мотоциклист

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 13 мая около 17:20 на Садовой, 28, произошло ДТП с участием мотоцикла.
Сообщается, что 27-летний мотоциклист, управляя "Ямаха R1" по неустановленной причине опрокинулся. В результате полученных травм скончался. В соцсетях петербуржцы отметили, что мотоциклиста не пропустил автолюбитель. Точные причины аварии выясняются.
Напомним, что с начала мая на дорогах произошло более пяти аварий с мотоциклистами.
Ранее мы писали, что в результате ДТП в Волховском районе мотоциклист получил тяжелые травмы.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте
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