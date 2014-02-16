В ДТП на Приморском шоссе пострадала 18-летняя девушка

Таксист съехал с дороги в левый кювет, врезался в столб и опрокинулся.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП на Приморском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

На 25-м километре шоссе ранним утром 10 апреля водитель 1995 года рождения не справился с управлением Škoda Rapid. Он съехал с дороги в левый кювет, врезался в столб и опрокинулся.

Пассажирка, 18-летняя девушка, в состоянии средней тяжести была госпитализирована.

Днем 11 апреля на Большевиков столкнулись три автомобиля.

Фото: Piter.tv