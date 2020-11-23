На Большевиков столкнулись три автомобиля

Как сообщили очевидцы в соцсетях, виновник ДТП уехал с места происшествия.

На проспекте Большевиков столкнулись три автомобиля. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Судя по кадрам, легковушка зацепила бок остановившегося впереди автомобиля, после этого в нее въехал сзади грузовой автомобиль.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, виновник ДТП уехал с места происшествия.

Накануне стало известно, что мать могут признать виновной в смерти дочери после ДТП на Варшавской.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Александр Васильев)

Видео: Piter.tv