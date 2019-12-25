Мать могут признать виновной в смерти дочери после ДТП на Варшавской

Девочка скончалась в больнице от полученных травм.

Полиция Петербурга расследует смертельный наезд на пешехода в пятницу, 9 апреля. На Варшавской водитель наехал на 15-летнюю девочку, которая позже скончалась в больнице. Несовершеннолетняя шла с матерью, по предварительной информации, вне зоны пешеходного перехода. "Невские Новости" узнали у автоюристов, кого могут признать виновником трагедии.

Мать – законный представитель несовершеннолетней. Она повела ее через дорогу. Кто виноват, будет разбираться ГИБДД. Если водитель сможет доказать свою невиновность, ответственность будет нести мать. Но если автомобилист нарушил, то ему грозит уголовная ответственность. Дмитрий Булавин, автоюрист

Автоюрист Денис Таташвили также отметил, что виновного смогут определить только после просмотра камер видеонаблюдения. Ответственность может понести как автомобилист, так и мать девочки.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб