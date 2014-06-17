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В аварии с перевернувшимся такси на Большевиков пострадал 21-летний пассажир
Сегодня, 8:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В аварии с перевернувшимся такси на Большевиков пострадал 21-летний пассажир

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Молодой человек был госпитализирован.  

Полицией проводится проверка обстоятельств ДТП с перевернувшимся такси на проспекте Большевиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 28 декабря поступило сообщение об аварии с такси у дома 40 по проспекту Большевиков. Предварительно установлено, что 45-летний водитель такси, управляя автомобилем Changan, двигаясь по проспекту Большевиков от улицы Народной в сторону улицы Тельмана, при неудачном перестроении совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser под управлением 39-летнего мужчины, после чего Changan перевернулся.

В результате ДТП травмы средней степени тяжести получил 21-летний пассажир такси. Молодой человек был госпитализирован.  

Стало известно, что в Ленобласти проводят рейды по профилактике выездов на "встречку" с использованием квадрокоптеров.

Фото: МВД

Теги: большевиков, такси
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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