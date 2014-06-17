В аварии с перевернувшимся такси на Большевиков пострадал 21-летний пассажир

Молодой человек был госпитализирован.

Полицией проводится проверка обстоятельств ДТП с перевернувшимся такси на проспекте Большевиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 28 декабря поступило сообщение об аварии с такси у дома 40 по проспекту Большевиков. Предварительно установлено, что 45-летний водитель такси, управляя автомобилем Changan, двигаясь по проспекту Большевиков от улицы Народной в сторону улицы Тельмана, при неудачном перестроении совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser под управлением 39-летнего мужчины, после чего Changan перевернулся.

В результате ДТП травмы средней степени тяжести получил 21-летний пассажир такси. Молодой человек был госпитализирован.

Стало известно, что в Ленобласти проводят рейды по профилактике выездов на "встречку" с использованием квадрокоптеров.

Фото: МВД