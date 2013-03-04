В Ленобласти проводят рейды по профилактике выездов на "встречку" с использованием квадрокоптеров

С начала текущей недели сотрудники ГИБДД проводят такой рейд на автомагистрали "Кола" и уже выявили порядка 60 нарушителей.

ГИБДД проводит рейды по профилактике выездов на "встречку" в Ленобласти с использованием квадрокоптеров. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

С начала текущей недели сотрудники ГИБДД проводят такой рейд на автомагистрали "Кола" и уже выявили порядка 60 нарушителей. Технической особенностью этой работы является применение квадрокоптеров для осуществления видеофиксации нарушения с воздуха. При этом водитель попадает в зону видеоконтроля задолго до того, как его навигатор предупредит о полицейском патруле на трассе.

По итогам работы дорожной полиции в регионе за 11 месяцев 2023 года было составлено 1315 административных материалов на водителей за выезд на "встречку" по статье 12.15 КоАП РФ, что на 243 административных материала больше показателей 2022 года. При этом, благодаря работе полиции, удалось сократить количество ДТП по причине выезда на "встречку": в 2022 году произошло 102 ДТП с пострадавшими, в числе которых были дети. В 2023 же году за 11 месяцев зафиксировано 71 ДТП.

Полиция напоминает, что за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в нарушении ПДД предусмотрено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей либо лишение права управления на срок от четырёх до шести месяцев.

В результате ДТП с участием автобуса в Ленобласти госпитализированы водитель и 12 пассажиров.

Видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти