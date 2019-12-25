В результате ДТП на Московском шоссе пострадал тринадцатилетний мальчик

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 2 июля около 18:35 на Московском шоссе у дома №27/А сбили мальчика.

Сообщается, что 35-летний водитель "Хонды Цивик" выехал на полосу встречного движения и наехал на пешехода 13 лет. Мальчик передвигался на электросамокате вне зоны пешеходного перехода. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали, что на перекрестке Композиторов и Хошимина встретились иномарка и машина ППС.

Фото: Piter.TV