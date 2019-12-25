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В результате ДТП на Московском шоссе пострадал тринадцатилетний мальчик
Сегодня, 21:07
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smirenny

В результате ДТП на Московском шоссе пострадал тринадцатилетний мальчик

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Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 2 июля около 18:35 на Московском шоссе у дома №27/А сбили мальчика. 

Сообщается, что 35-летний водитель "Хонды Цивик" выехал на полосу встречного движения и наехал на пешехода 13 лет. Мальчик передвигался на электросамокате вне зоны пешеходного перехода. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Ранее мы писали, что на перекрестке Композиторов и Хошимина встретились иномарка и машина ППС.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп, пострадал ребенок, сбили пешехода
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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