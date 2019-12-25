На перекрестке Композиторов и Хошимина встретились иномарка и машина ППС

Очевидцы отмечают, что на спецмашине был включен проблесковый маячок.

Вечером в четверг, 2 июля, петербуржцы сообщили в соцсетях, что на перекрестке улиц Композиторов и Хошимина произошло ДТП с участием спецмашины.

Отмечается, что на столкнулись "Опель" и "ВАЗ" ППС. Очевидец отметил, что иномарка ехала со стороны проспекта Луначарского на "зеленый" и проехал половину перекрестка. Машина полиции ехала по Хошимина со стороны проспекта Просвещения с включенным проблесковым маячком на "красный".

Звукового сигнала (сирены) не было! Водитель отлично видел, что выезжает на "занятый" перекрёсток. Не посигналил. ДТП можно было избежать, если бы полицейская машина хотя бы попыталась затормозить. уточнил очевидец.

Достоверной информации от пресс-службы УГИБДД пока не было. Информация о пострадавших также не поступала.

Ранее мы писали, что в пожаре на улице Подводника Кузьмина пострадали двое.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте