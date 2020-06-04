Иномарка вылетела на тротуар в результате ДТП на Каменноостровском проспекте

Автомобиль едва не снес нескольких пешеходов.

В ночь на 4 июня в Петроградском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей вылетел на тротуар. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом аварии.

Авария произошла в 00:05 на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Профессора Попова. Двигающиеся прямо машины встретились на перекрестке. Удар пришелся на левый бок одной из иномарок. В результате ее отбросило на тротуар. Автомобиль едва не снес нескольких пешеходов, они успели разбежаться в стороны. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы писали, что на пешеходном переходе в Купчино автомобиль сбил человека.

Видео: Piter.TV