  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:55
120
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

Иномарка вылетела на тротуар в результате ДТП на Каменноостровском проспекте

0 0

Автомобиль едва не снес нескольких пешеходов.

В ночь на 4 июня в Петроградском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей вылетел на тротуар. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом аварии.

Авария произошла в 00:05 на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Профессора Попова. Двигающиеся прямо машины встретились на перекрестке. Удар пришелся на левый бок одной из иномарок. В результате ее отбросило на тротуар. Автомобиль едва не снес нескольких пешеходов, они успели разбежаться в стороны. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы писали, что на пешеходном переходе в Купчино автомобиль сбил человека.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп на перекрестке, иномарка вылетела на тротуар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии