В массовом ДТП на Каменноостровском пострадали три человека и три машины

По факту ДТП проводится проверка.

Утром в субботу, 27 июня, очевидцы в соцсетях рассказали об аварии на Каменноостровском проспекте. Петербуржец в группе "ДТП и ЧП" соцсети "ВКонтакте" рассказал, что водителя одного из автомобилей пришлось "вырезать" из салона машины.

Подробности аварии сообщили в дорожной полиции. По данным отдела пропаганды УГИБДД по СПб и ЛО, у дома №53 по Каменноостровскому проспекту 20-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу движения. Машина столкнулась с Volkswagen Polo и Hyundai Santa Fe, за рулем которых были водители 1992-го и 1984-го годов рождения.

Травмы в результате аварии получили три человека, которые были пассажирами "Соляриса", Зафиксировано, что 28-летний мужчина получил тяжелые повреждения, а 19-летняя девушка и 26-летний молодой человек – травмы средней тяжести.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП на КАД пострадали три человека. Автомобиль марки Nissan влетел в стоящую в левом ряду машину дорожной лаборатории.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте / Точан Ивановских