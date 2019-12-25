В ДТП на КАД пострадали три человека

Водитель легковушки влетел в автомобиль дорожной лаборатории.

В субботу утром, 27 июня, автомобиль марки Nissan влетел в стоящий в левом ряду автомобиль дорожной лаборатории. Об этом рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что ДТП произошло на 116-м километре внутреннего кольца КАД. В результате случившегося водитель служебного автомобиля получил тяжелые травмы, его пассажира доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Состояние виновника ДТП врачи оценили как удовлетворительное.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что водитель и пассажир Opel сильно пострадали после ДТП на Приморском шоссе.

Фото: vkcom/spb_today