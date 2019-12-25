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В ДТП на КАД пострадали три человека
Сегодня, 11:56
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Arinablinova

В ДТП на КАД пострадали три человека

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Водитель легковушки влетел в автомобиль дорожной лаборатории.

В субботу утром, 27 июня, автомобиль марки Nissan влетел в стоящий в левом ряду автомобиль дорожной лаборатории. Об этом рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что ДТП произошло на 116-м километре внутреннего кольца КАД. В результате случившегося водитель служебного автомобиля получил тяжелые травмы, его пассажира доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. 

Состояние виновника ДТП врачи оценили как удовлетворительное.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что водитель и пассажир Opel сильно пострадали после ДТП на Приморском шоссе.

Фото: vkcom/spb_today

Теги: дтп, кад, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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