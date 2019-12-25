Водитель и пассажир Opel сильно пострадали после ДТП на Приморском шоссе

Водитель не справился с управлением и врезался в осветительный столб.

В ночь на субботу, 27 июня, водитель и пассажир автомобиля марки Opel сильно пострадали после ДТП на Приморском шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД.

Известно, что 28-летний водитель не справился с управлением и врезался в осветительный столб. В результате столкновения автовладелец получил травмы средней тяжести, а его пассажир, мужчина 25 лет, тяжелые травмы.

На данный момент по факту ДТП проводится проверка.

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Фото: Piter.tv