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В результате ДТП на КАД пострадал мужчина
Сегодня, 16:49
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smirenny

В результате ДТП на КАД пострадал мужчина

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При каких обстоятельствах произошло ДТП, пока неизвестно.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 19 августа около 9:30 утра на 12 километре внутреннего кольца КАД произошло ДТП. 

Сообщается, что столкнулись два грузовика. В результате аварии травмы средней тяжести получил 41-летний водитель одной из машин. Обстоятельства столкновения выясняются. В настоящий момент на указанном участке дороги движение ограничено. 

Ранее мы писали, что трамвай "притерся" к легковому автомобилю на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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