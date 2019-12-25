В результате ДТП на КАД пострадал мужчина

При каких обстоятельствах произошло ДТП, пока неизвестно.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 19 августа около 9:30 утра на 12 километре внутреннего кольца КАД произошло ДТП.

Сообщается, что столкнулись два грузовика. В результате аварии травмы средней тяжести получил 41-летний водитель одной из машин. Обстоятельства столкновения выясняются. В настоящий момент на указанном участке дороги движение ограничено.

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Фото: Piter.TV