В ресторане ТЦ "Китай-город" загорелась кухня

В торговом центре "Китай-город" на Выборгском шоссе в ресторане "Дон Бао" начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.
Как рассказали в ведомстве, на кухне площадью 15 квадратных метров вспыхнуло пламя: на печи загорелось масло. Сообщение о пожаре поступило в 16:39, спустя 17 минут огонь был потушен. На борьбу с огнем отправились 10 пожарных и две спецмашины.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее в пожаре на бульваре Трудящихся пострадала 82-летняя женщина.
Фото: pexels
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