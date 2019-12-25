В ресторане ТЦ "Китай-город" загорелась кухня

На печи загорелось масло.

В торговом центре "Китай-город" на Выборгском шоссе в ресторане "Дон Бао" начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

Как рассказали в ведомстве, на кухне площадью 15 квадратных метров вспыхнуло пламя: на печи загорелось масло. Сообщение о пожаре поступило в 16:39, спустя 17 минут огонь был потушен. На борьбу с огнем отправились 10 пожарных и две спецмашины.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в пожаре на бульваре Трудящихся пострадала 82-летняя женщина.

Фото: pexels