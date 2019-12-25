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В ресторане ТЦ "Китай-город" загорелась кухня
Сегодня, 18:10
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В ресторане ТЦ "Китай-город" загорелась кухня

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На печи загорелось масло.

В торговом центре "Китай-город" на Выборгском шоссе в ресторане  "Дон Бао" начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу. 

Как рассказали в ведомстве, на кухне площадью 15 квадратных метров вспыхнуло пламя: на печи загорелось масло. Сообщение о пожаре поступило в 16:39, спустя 17 минут огонь был потушен. На борьбу с огнем отправились 10 пожарных и две спецмашины. 

Информации о пострадавших не поступало. 

Ранее в пожаре на бульваре Трудящихся пострадала 82-летняя женщина.

Фото: pexels

Теги: дон бао пожар, китай город, огонь, пожар, ресторан
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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