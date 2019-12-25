В ресторане "Хачо и пури" в Кудрово произошло возгорание

Петербуржцы поделились записью в соцсетях, что в Кудрово на Европейском проспекте в ресторане "Хачо и пури" произошло возгорание вечером 24 февраля. К месту происшествия подъехали три пожарные машины.
"Службы приехали вовремя, открытого огня и вовсе не было, всех спокойно вывели. Завтра откроются в рабочем режиме после всех проверок", — поделился очевидец.
Причина возгорания выясняется.
Ранее мы сообщали, что экскурсия по базе МЧС едва не закончилась плачевно для детей.
Фото: pixabay.com
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