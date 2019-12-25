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В ресторане "Хачо и пури" в Кудрово произошло возгорание
Вчера, 22:59
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arteliseev

В ресторане "Хачо и пури" в Кудрово произошло возгорание

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Информации о пострадавших не поступало.

Петербуржцы поделились записью в соцсетях, что в Кудрово на Европейском проспекте в ресторане "Хачо и пури" произошло возгорание вечером 24 февраля. К месту происшествия подъехали три пожарные машины.

"Службы приехали вовремя, открытого огня и вовсе не было, всех спокойно вывели. Завтра откроются в рабочем режиме после всех проверок", — поделился очевидец.

Причина возгорания выясняется.

Ранее мы сообщали, что экскурсия по базе МЧС едва не закончилась плачевно для детей.

Фото: pixabay.com

Теги: возгорание, кудрово, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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