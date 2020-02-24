Экскурсия по базе МЧС едва не закончилась плачевно для детей

Сотрудник МЧС забыл соблюсти правила безопасности.

В понедельник, 24 февраля, петербуржцы в соцсетях поделились видеозаписью, на которой видно, как сотрудник МЧС демонстрирует пришедшим на экскурсию детям работу специального оборудования.

Однако сотрудник не учел некоторые правила безопасности: кусок металлического прута отскочил и едва не прилетел в голову девочке. От неожиданности она закрылась руками, но на видео заметно, что прут пролетает гораздо выше головы.

Родители детей собираются писать заявления в соответствующие органы. Мнения петербуржцев разделились: кто-то считает, что нужно наказать за халатность, а кто-то полагает, что это всего лишь неосторожность, которая хорошо закончилась.

Каким будет итог ситуации, пока неизвестно.

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Видео: "Вконтакте" / "Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург".