В реставрацию ограды Санкт-Петербургской бумажной фабрики вложат 339 млн рублей

Работы продлятся до марта 2023 года.

В реставрацию старинной металлической ограды Санкт-Петербургской бумажной фабрики (Фонтанка, 144,А), – участка вдоль Фонтанки, - будет вложено 339 млн рублей. Закупку, по итогам конкурса которой планируется определить исполнителя работ, разместило АО "Гознак". Фабрика является его филиалом.

Уникальная металлическая ограда является объектом культурного наследия федерального значения. Ее протяжность 360 погонных метров. Основные элементы ее секций – собственно решетка и декоративные элементы в виде пик, а также, например, двусторонних секир. Таким образом, каждая секция представляет собой произведение искусства. Цоколь ограды изготовлен из камня, облицован брусом из известняка, добытого на каменоломне "Путиловская".

Созданная в 19-м веке ограда нуждается в реставрации. Так, у 183 пик утрачено историческое крепление. Специалисты займутся ей, а также цоколем и фундаментом. При этом намечено производить демонтаж цоколя. Реставрацию металлических элементов предполагается выполнять в условиях мастерской, что означает последовательный демонтаж секций.

Работы, - они начнутся после получения разрешения КГИОП, - как ожидается, продлятся до марта 2023 года. Финансирует их заказчик.

Заявки от квалифицированных фирм, желающих провести эти работу, ждут до 15 февраля.

Санкт-Петербургская бумажная фабрика производит защищенные виды бумаги. При ее выпуске используются различные элементы защиты. Оно ведет свою историю с1818 года, когда по указу Александра I была создана Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг. Новое предприятие должно было производить как ассигнационную бумагу, так и "все прочие с государственным гербом".

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Фото: kartarf.ru