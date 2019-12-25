Река Славянка превратилась в гейзер из-за аварийной теплосети

В пятницу, 24 апреля, стало известно о том, что реку Славянку подтопил кипяток из аварийной теплосети. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.
Как оказалось, в дождевой выпуск ВД-5 поступал кипяток из-за прорыва теплосети в районе Шлиссельбургского проспекта. В реке Славянке наблюдается парение и мутность.
Специалисты "Теплосети" ликвидирую аварию.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге разогнали по домам 45 уличных нелегальных торговцев и сделали предупреждения открытым кафе и магазинам.
Фото:pixabay
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