В реку Гладышевку выпустили 15 000 мальков лосося

На протяжении 16 лет в реки заказника "Гладышевский" ежегодно выпускают от 10 до 15 тысяч мальков лосося, выращенных на Невском рыбоводном заводе.

На территории Курортного района Петербурга выпустили молодь атлантического лосося. В реку Гладышевку выпущено 15 000 годовалых мальков весом от 9 грамм. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

На протяжении 16 лет в реки заказника "Гладышевский" ежегодно выпускают от 10 до 15 тысяч мальков лосося, выращенных на Невском рыбоводном заводе. Часть рыб помечают специальной меткой, вживленной в спинной плавник. Номер метки содержит информацию о дате рождения и месте выпуска особи. Это делается для изучения миграции рыб и оценки успешности искусственного воспроизводства лосося.

Регулярные выпуски лосося также крайне важны для сохранения единственной в городе популяции жемчужницы – пресноводного моллюска, занесённого в Красную книгу.

В Петербурге 15 апреля начали работать сезонные точки по продаже корюшки.

Видео: Instagram / @infoeco_spb