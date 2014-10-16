В реконструированных оранжереях Таврического сада появится новое общественное пространство

Пространство должны открыть к середине лета 2025 года.

В понедельник, 2 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе совещания с членами правительства сообщил, что реконструированных оранжереях Таврического сада появится новое общественное пространство. Речь идет о двух земельных участках, общей площадью более 28 тысяч "квадратов" на Потемкинской улице, которые предоставили фонду "Газпром социальные инициативы" для реализации инвестиционного проекта.

По словам градоначальника, Смольному удалось договориться с компанией по поводу реконструкции объекта при том, что он все равно останется в собственности Петербурга.

На заброшенных территориях в историческом центре появится новая точка притяжения для петербуржцев и гостей города. Сегодня мы создаем много общественных пространств. На заброшенных территориях, в бывших промзонах появляются красивые уголки, туда приходят отдыхать семьями. Александр Беглов

Концессионное соглашение с Фондом поддержки социальных инициатив Газпрома по реконструкции оранжерей Таврического сада заключено сроком на 49 лет. В оранжереях будут проводить выставки, концерты и представления, будут работать детские развивающие секции.

Помимо этого губернатор отметил, что в прошедшую субботу в Кронштадте открыли вторую часть парка "Патриот", он также посоветовал посетить "Остров фортов".

Ранее мы писали, что Смольный завершил торги по 10 закупкам для организации автобусных перевозок в 2022 году.

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