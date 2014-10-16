Смольный завершил торги по 10 закупкам для организации автобусных перевозок в 2022 году

Названия организаций-победителей объявят 5 августа.

Смольный подвел предварительные итоги конкурса по 10 лотам для организации автобусных перевозок в 2022-м году. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту в своем Telegram-канале.

За каждый лот боролись по 3-4 участника. Он включал в себя от 23 до 47 маршрутов. Среди участников были организации, которые работают в других городах и никогда не работали в Петербурге. По некоторым лотам начальная стоимость снизилась до 8%. Имена победителей объявят 5 августа, когда вся документация будет проверена.

Еще на 10 лотов объявлен конкурс. Прием заявок осуществляется до 16 августа.

Напомним, с апреля 2022-го года из Петербурга начнут исчезать маршрутки. Их начнут заменять на автобусы. Работать будет "Пассажиратотранс", а также другие перевозчики, которые выиграют конкурс. Лоты разделили по территориальному признаку. Как ранее говорил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков, предпочтение будут отдавать петербургским перевозчикам.

Фото: Piter.TV