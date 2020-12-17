В Смольном разъяснили, что будет с перевозчиками после транспортной реформы в Петербурге

Глава комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков рассказал о том, какой будет транспортная реформа. Все перевозчики смогут продолжить свою работу. Об этом он сообщил в эфире на телеканале "78".
В планах ведомства провести аукцион: кто его выиграет, тот и будет выполнять транспортную работу в Петербурга. Перевозчиков из других городов привлекать пока не планируют, так как Петербург старается поддерживать местные организации. Коммерческие маршруты перестанут работать. Исключения составят рейсы между городом и областью.
Нарушителей графика работы будут наказывать. За соблюдением временных интервалов будет следить автоматизированная система управления городским пассажирским транспортом.
Напомним, транспортная реформа начнется с 1 июля 2022-го года. Ее планировали провести летом 2020-го года, но из-за пандемии и финансовых трудностей пришлось перенести. Обслуживать пассажиров будут социальные маршруты.
Фото: Piter.TV
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Ага, в марте 2020-го просто убрали половину коммерческих маршрутов, не заменив их ничем (например, к-124, к-252), а на общественном транспорте машин стало в 2-3 раза меньше (например, трамвай 16, автобусы 70, 71), чем до "реформы". Причём GPS на большей части из них отключена, так что привет, автоматизированная система слежения.
Если это и есть "реформа", то гори она в аду.