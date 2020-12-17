В Смольном разъяснили, что будет с перевозчиками после транспортной реформы в Петербурге

Всем местным перевозчикам дадут возможность продолжить работу.

Глава комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков рассказал о том, какой будет транспортная реформа. Все перевозчики смогут продолжить свою работу. Об этом он сообщил в эфире на телеканале "78".

В планах ведомства провести аукцион: кто его выиграет, тот и будет выполнять транспортную работу в Петербурга. Перевозчиков из других городов привлекать пока не планируют, так как Петербург старается поддерживать местные организации. Коммерческие маршруты перестанут работать. Исключения составят рейсы между городом и областью.

Нарушителей графика работы будут наказывать. За соблюдением временных интервалов будет следить автоматизированная система управления городским пассажирским транспортом.

Напомним, транспортная реформа начнется с 1 июля 2022-го года. Ее планировали провести летом 2020-го года, но из-за пандемии и финансовых трудностей пришлось перенести. Обслуживать пассажиров будут социальные маршруты.

Фото: Piter.TV