В рекламе ЦРУ, призывающей на работу русскоговорящих, допустили ошибку

В рекламе не правильно применили глагол "to be"

В Вашингтоне Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) допустило ошибку в рекламном плакате, который призывална работу русскоговорящих сотрудников. Фотографию билборда опубликовали пользователи социальных сетей.

Плакат обнаружили на одной из станций метрополитена. В рекламе указана фраза из двух частей на двух языках: "Ваше владение иностранными языкам-are vitally Important to our national security". Ее дословный перевод : "Ваше владение иностранными языками жизненно важны для нашей национальной безопасности".

Люди заметили ошибку в неправильном употреблении английского глагола "to be". Из-за этого получилось рассогласование единственного и множественного чисел. При этом стоит отметить, что это уже далеко не первая ошибка ЦРУ при публикации объявлений на русском языке.

Видео: Piter.tv ; YouTube / Central Intelligence Agency