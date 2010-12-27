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В реке Подмосковья нашли труп мужчины без головы и кистей
Сегодня, 8:58
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MShaffter

В реке Подмосковья нашли труп мужчины без головы и кистей

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Обезглавленное тело пролежало в воде около 5 суток.

Из реки Руза выловили тело мужчины без головы и кистей.

Следственные органы СКР по Московской области сообщают, что 13 декабря вблизи деревни Шорново Рузского городского округа на берегу реки Руза было обнаружено тело мужчины. У трупа отсутствовала голова и кисти обеих рук. Предположительно, смерть наступила за 5 дней до обнаружения.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Назначена судебная экспертиза. Личность убитого мужчины устанавливается, а также ведется розыск причастных к убийству.

Сегодня ранее:В Москве спустя 6 лет нашли убийцу двух человек

Фото: СУ СК РФ по Московской области

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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