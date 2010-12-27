В Москве спустя 6 лет нашли убийцу двух человек

Двойное убийство арестованный мужчина совершил в 2013 году в Амурской области.

В Москве задержали обвиняемого в двойном убийстве, который долгие годы скрывался от следствия.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу СКР сообщает, что Александр Бояршинов вместе с Вадимом Горбуновым в 2013 году совершили убийство двух человек, мужчины и женщины. В 2014 году Бояршинов скрылся от следствия, и долгие годы находился в федеральном розыске. 16 декабря 2019 его обнаружили и задержали.

Вадим Горбунов был осужден и отбывает наказание.

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