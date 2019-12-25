В Лужском районе Ленобласти утонул рыбак из Петербурга

Удочки и сачок остались лежать на берегу.

Днем 23 июня на номер "112" позвонила жительница Ленобласти и сообщила о пропаже 43-летнего племянника, который приехал к ней в гости из Петербурга. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам женщины, в четыре часа утра мужчина ушел на рыбалку и обещал вернуться после 10:00. В результате он так и не пришел домой, его мобильный телефон не отвечал.

На берегу реки Луга, куда отправился рыбачить петербуржец, нашли удочку и сачок. Никто из знакомых мужчину не видел. На место происшествия были отправлены водолазы. К 8 утра 24 июня они обнаружили в реке возле деревни Шалово в Лужском районе, в 300 метрах от моста, тело мужчины.

Труп направили в судебный морг для установления причины смерти. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что спасатели нашли труп мужчины, утонувшего в Тихвинке.

Фото: pixabay.com