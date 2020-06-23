Спасатели нашли труп мужчины, утонувшего в Тихвинке

Накануне трагедии мужчина выпивал с приятелями.

В среду, 23 июня, сотрудники подразделения ГИМС и службы спасения нашли тело 59-летнего мужчины, который утонул в реке Тихвинка. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Тихвинская телега | Новости Тихвина".

Сведения о пропаже гражданина в районе Фишерского переулка поступили накануне вечером. За несколько часов до этого мужчина находился в доме неподалеку и выпивал с двумя местными жителями. После этого у погибшего появилось желание искупаться: он отправился к реке, но начал быстро тонуть, а затем вовсе пропал из виду. Один из его знакомых нырнул в воду в надежде спасти его, но было слишком поздно.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются

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Фото: ВКонтакте / tih_win