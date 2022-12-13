Стала известна причина повышения уровня воды в реках Тосна и Тигода

В связи со сходом льдов надвигается угроза подтопления.

В реках Тосна и Тигода, которые находятся в Ленинградской области, резко вырос уровень воды. Как пишет Spb.aif.ru, причина кроется в сходе льдов, которые вызывают опасность подтопления.

По данным администрации Тосненского района, уровень воды в реке Тосно увеличился на 25 см всего за сутки. Теперь он составляет 559 см, когда как угроза подтопления возникает на отметке 530 см. Что касается реки Тигода, там уровень воды увеличился на 33 см до 492 см при угрозе в 470 см.

Специальные службы осуществляют круглосуточный контроль над паводками.

Ранее мы сообщили о том, что в Тосно врачи не смогли добраться до пациента из-за высокого уровня воды.

Фото: Pxhere