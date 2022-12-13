В Тосно врачи не смогли добраться до пациента из-за высокого уровня воды

Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно переправили мужчину через затопленную дорогу и передали сотрудникам скорой помощи.

В Тосно врачи скорой не смогли добраться до пострадавшего мужчины из-за высокого уровня воды. На помощь пришли специалисты Авариной-спасательной службы ЛО.

Вечером 28 марта мужчина получил травму плеча. Из-за высокого уровня воды автомобиль скорой помощи не смог добраться до пострадавшего. Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно переправили мужчину через затопленную дорогу и передали сотрудникам скорой помощи.

Тем же вечером к дежурной смене поисково-спасательного отряда обратились жители Тосно с информацией о том, что по проезжей части разлилась вода. Прибыв на место, спасатели зафиксировали уровень повышения воды, проконсультировали население и дали рекомендации о дальнейших действиях. Подтопление жилых домов не наблюдается. Аварийно-спасательная служба ЛО

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Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО