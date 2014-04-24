В рейтинге по уровню зарплат Петербург занял 8 место

В I полугодии 2022 года среднемесячная чистая зарплата составила почти 85 тыс. рублей.

В топ-10 регионов России по уровню зарплат вошел Петербург. Город расположился на восьмой строчке. Об этом пишут 26 сентября "РИА Новости".

В I полугодии 2022 года среднемесячная чистая зарплата составила почти 85 тыс. рублей. На эту сумму можно купить более четырёх фиксированных потребительских наборов. Первое место занял Новый Уренгой — среднемесячная чистая зарплата в I полугодии 2022 года составила 130 тысяч рублей, на неё можно было приобрести более пяти фиксированных потребительских наборов. Затем идут Салехард и Южно-Сахалинск — заработки и покупательная способность здесь почти не уступали новоуренгойским.

Ранее уровень зарплат петербургских айтишников снизился с начала года. При этом зарплата таких специалистов в городе всё равно превышает средние показатели по стране.

Фото: Piter.tv