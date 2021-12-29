В рейтинге открытости ЗакС Петербурга занял четвертое место

В тройку аутсайдеров попали Дума Чукотского автономного округа, парламент Калмыкии и Тывы.

В рейтинге открытости региональных парламентов России Законодательное собрание Петербурга заняло четвёртое место. Об этом рассказали 24 января, в понедельник, в Фонде развития городского самоуправления "1870".

В организации рассказали, что исследование выявило изменение ситуации по сравнению с прошлым годом: так занимавшая первое место Московская городская дума уступила первенство другому парламенту.

Критерии, по которым оценивали деятельность региональных парламентариев, таковы открытость принятия решений и законотворческой работы, общение с гражданами, равноправие среди партий в эфире регионального телевидения и радио, социальную доступность и внутреннюю искренность депутатов.

Согласно результатам исследования "Парламент на ладони", Самарская область заняла первое место, на втором месте Москва, которая ранее была лидером топа, на третьем — Карелия. На четвёртом месте расположился Петербург, до этого был на 28-й позиции, и на пятом — Алтайский край.

Добавим, что в тройку аутсайдеров попали Дума Чукотского автономного округа, парламент Калмыкии и Тывы.

Ранее Петербург вошел в новый рейтинг лучших городов для успешной карьеры. В исследовании приняли участие более 7000 пользователей сервиса из всех регионов России. Лидером остается Москва.

Фото: pexels

