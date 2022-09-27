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В рейтинге городов России для комфортной жизни зимой Петербург стал девятым
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В рейтинге городов России для комфортной жизни зимой Петербург стал девятым

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Город на Неве привлекателен для респондентов из-за большого количества мест для отдыха и развлечений.

Петербург вошел в топ-10 городов России для комфортной жизни зимой и занял девятое место. Об этом пишет "Петербургский дневник" 30 октября, ссылаясь на опрос сервиса "Труд.ру". 

Город на Неве привлекателен для респондентов из-за большого количества мест для отдыха и развлечений. Кроме того, опрашиваемые отметили развитую систему общественного транспорта.

Возглавил рейтинг город Сочи, за который проголосовали 45% респондентов. Второе место занял Краснодар с 32%. В список вошли и Геленджик, Москва, Ростов-на-Дону, Калининград, Новороссийск и Казань. 

Ранее на Piter.TV: кампания по продвижению туристского Петербурга признана лучшей в стране.

Фото: Piter.TV

Теги: зимний сезон, рейтинг городов россии
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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