В рейтинге городов России для комфортной жизни зимой Петербург стал девятым

Город на Неве привлекателен для респондентов из-за большого количества мест для отдыха и развлечений.

Петербург вошел в топ-10 городов России для комфортной жизни зимой и занял девятое место. Об этом пишет "Петербургский дневник" 30 октября, ссылаясь на опрос сервиса "Труд.ру".

Город на Неве привлекателен для респондентов из-за большого количества мест для отдыха и развлечений. Кроме того, опрашиваемые отметили развитую систему общественного транспорта.

Возглавил рейтинг город Сочи, за который проголосовали 45% респондентов. Второе место занял Краснодар с 32%. В список вошли и Геленджик, Москва, Ростов-на-Дону, Калининград, Новороссийск и Казань.

Ранее на Piter.TV: кампания по продвижению туристского Петербурга признана лучшей в стране.

Фото: Piter.TV