По его словам, количество поездок по России в зимний сезон составит 33,7 миллиона.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о росте числа турпоездок в России зимой. Об этом он заявил на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с кабмином.

По словам Чернышенко, количество туристических поездок по России в зимний сезон составит 33,7 миллиона. Этот показатель почти на 9% превысил уровень прошлого года. Чернышенко напомнил, что в России зимний туристический сезон идет с ноября по март. Он также отметил высокий интерес у граждан к путешествиям по стране в этот период.

Уже сейчас можно сказать, что интерес наших граждан к путешествиям по России стабильно высокий. По предварительным данным, прогнозируем 33 миллиона 700 тысяч турпоездок, это почти на 9% больше, чем в предыдущем зимнем сезоне. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Фото: Piter.tv