"Астория" попала в топ-20 лучших гостиниц мира

Эксперты отметили старинную архитектуру отеля, а также интерьеры и богатую историю здания.

Организация Conde Nast Traveler Reader"s Choice Awards опубликовала рейтинг самых лучших гостиниц мира. В списке оказались 20 названий, среди которых петербургская "Астория".

Эксперты отметили старинную архитектуру отеля, а также интерьеры и богатую историю самого здания, расположенного на Исаакиевской площади. "Астория" заняла 16-е место в общемировом рейтинге и 5-ое – в европейском.

Лидирует в списке отель SLS Hotel в Беверли-Хиллз. Второе место занял швейцарский Baur au Lac. Тройку лучших гостиниц мира замыкает Taj Lake Palace в индийском Удайпуре.

С 1912 года отель "Астория" является визитной карточкой Петербурга. В разное время в нем останавливались Владимир Ленин, Григорий Распутин и Герберт Джордж Уэллс.

Отель расположен напротив Исаакиевского собора, в 10 минутах ходьбы от Невского проспекта, Дворцовой площади и Эрмитажа. В "Астории" есть бальный зал и зимний сад, вмещающий до 450 человек.

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Фото: visit-petersburg.ru