В регионе растет популярность ж/д путешествий с личным авто

Два из трех популярных направлений стартуют из Петербурга.

В среду, 20 октября, в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что за текущий год центр перевозок транспортных средств Северо-Западного филиала АО "ФПК" перевез в специализированных вагонах-автомобилевозах более 5,2 тыс. автомобилей (из них 182 мотоцикла).

Показатели превышают числа 9 месяцев прошлого года на 16%. Таким образом, можно говорить о росте популярности железнодорожных путешествий с личным авто.

Популярными направлениями стали: Москва-Адлер, Санкт-Петербург-Адлер и Санкт-Петербург-Москва.

Ранее мы писали, что за год сервисом "Грузовой экспресс" от ОЖД воспользовались более 150 раз.

Фото: Piter.tv