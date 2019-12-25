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В регионе растет популярность ж/д путешествий с личным авто
Сегодня, 13:50
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В регионе растет популярность ж/д путешествий с личным авто

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Два из трех популярных направлений стартуют из Петербурга.

В среду, 20 октября, в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что за текущий год центр перевозок транспортных средств Северо-Западного филиала АО "ФПК" перевез в специализированных вагонах-автомобилевозах более 5,2 тыс. автомобилей (из них 182 мотоцикла).

Показатели превышают числа 9 месяцев прошлого года на 16%. Таким образом, можно говорить о росте популярности железнодорожных путешествий с личным авто. 

Популярными направлениями стали: Москва-Адлер, Санкт-Петербург-Адлер и Санкт-Петербург-Москва.

Ранее мы писали, что за год сервисом "Грузовой экспресс" от ОЖД воспользовались более 150 раз.

Фото: Piter.tv

Теги: железнодорожные путешествия, ожд, путешествия с авто
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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